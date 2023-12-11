Жительница брянской деревни купила корову на соцконтракт

Многодетная мама из деревни Слобода купила корову на деньги соцконтракт. Об этом рассказал в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

Многодетная мама Татьяна Глущенко из деревни Слобода обратилась за поддержкой в комплексный центр социального обслуживания Унечского района. Женщина решила оформить социальный контракт. На деньги от государства она решили начать вести личное подсобное хозяйство.

Поддержку многодетной маме оказали. На полученные деньги она купила корову и корма для её содержания.