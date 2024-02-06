Почти 30 жителей Суземского района получили соцконтракт на четыре миллиона рублей в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В минувшем году 29 малоимущих семей из Суземского района оформили социальный контракт. Они получили 4 млн 110 тысяч рублей.

Так, семь человек смогли открыть собственное дело. А пять семей завели подсобное хозяйство. Предприниматели занимаются оказанием услуг населению. Так, например, в Суземке появились первая полиграфическая мастерская и несколько новых станций шиномонтажа.