Многодетная мама из Брасовского района открыла шоу-рум дизайнерской одежды

Многодетная мама из Брасовского района при поддержке государства открыла шоу-рум дизайнерской одежды. Об этом рассказали в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

Многодетная мама из Брасовского района Анна Ежова долго работала финансовым менеджером в банке. Женщина решила сменить профессию, чтобы больше времени оставалось для детей.

Через центр занятости Анна прошла бесплатное обучение в рамках национального проекта «Демография» по программе «Консультант по стилю». Женщина решила открыть свой магазин модной одежды. И вновь её помогли в центре занятости. Девушка защитила бизнес-план перед комиссией и получила единовременную выплату на открытие своего дела. В конце 2023 года девушка открыла шоу-рум дизайнерской одежды.