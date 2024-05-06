Жительница Трубчевского района незаконно оформила соцконтракт

Брянский суд взыскал с жительницы Трубчевского района незаконно полученные 250 тысяч рублей в качестве социальной помощи. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушения закона при получения государственной социальной помощи. Так, в ноябре 2021 года жительница Трубчевского района обратилась в комплексный центр социального обслуживания населения для оформления социального контракта. В качестве единовременной помощи ей выплатили 250 тысяч рублей на время поиска работы.

Выяснилось, что женщина намеренно перешла на полставки на работе, чтобы снизить доход и оформить соцконтракта. После получения денег она вернулась к полной рабочей нагрузке.

Суд взыскал с женщины всю сумму выплаты. Решение суда она исполнила.