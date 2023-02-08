Жительница Суземского района сожгла сарай знакомого

53-летнюю жительницу Суземского района обвиняют в поджоге сарая односельчанина. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В домовладении у 60-летнего жителя Суземского района произошёл пожар. Огонь уничтожил сарай и повредил крышу жилого дома. Ущерб превысил 650 тысяч рублей. Эксперты выяснили, что причиной возгорания стал поджог.

Полицейские установили причастность к преступлению 53-летней знакомой потерпевшего. Мужчину отказался от совместного застолья, а подозреваемая обиделась и решила отомстить. Она незаметно пробралась во двор и подожгла сарай при помощи бумаги и спичек.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Женщине грозит до пяти лет тюрьмы.