Жительницу Брянска суд оштрафовал за незаконное получение «чернобыльских» выплат

Жительницу Брянска суд оштрафовал на 300 тысяч рублей за незаконное получение «чернобыльских» выплат на себя и детей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре .

Суд Погарского района рассмотрел уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. На скамье подсудимых оказались 31-летняя жительница Брянска.

Женщина предоставила в администрацию ложные сведения о постоянном проживании в селе Андрейковичи. С 2014 по 2020 год она получала социальные выплаты на себя и своих малолетних детей за проживание в зоне с льготным социально-экономическим статусом. Сумма ущерба превысила 495 тысяч рублей.

Суд оштрафовал женщина на 300 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.