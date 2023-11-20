Жительницу Климово от бродячей собаки спасли прохожие

Жительнице Климово от бродячей собаки помогли отбиться прохожие. Об этом сообщили и в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство обратилась 42-летняя жительница посёлка Климово. 4 октября 2023 года в центре посёлка на неё напала бездомная собака. Животное повалило потерпевшую на землю и укусило за руку. Отбиться женщине помогли прохожие. Поетрпешей потребовалось лечение.

В прокуратуре выяснили, что в этом году в Климовском районе 13 человек стали жертвами нападения безнадзорных собак. Из них восемь фактов произошли в Климово.

Прокурор через суд потребовал взыскать 100 тысяч рублей в пользу женщины с районной администрации как компенсацию морального вреда. Также на двух должностных лиц возбуждены административные дела. Их рассмотрит Управление ветеринарии Брянской области.