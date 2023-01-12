Жителя Новозыбкова обвиняют в повторном оскорблении судьи

42-летнего жителя города Новозыбкова обвиняют в повторном оскорблении судьи на заседании.

Региональный следственный комитет рассмотрел уголовное дело об оскорблении судьи. В преступлении обвиняют 42-летнего жителя города Новозыбкова.

По версии следствия, 25 октября прошлого года мужчина являлся подсудимым по уголовному делу о разбое. В зале судебных заседаний Новозыбковского городского суда Брянской области во время оглашения приговора фигурант высказал в адрес судьи оскорбления.

Уголовное дело направлено в суд. Ранее он уже признавался виновным за аналогичное преступление.