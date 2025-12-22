Юный брянский вокалист стал лауреатом международного конкурса. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.
В Москве прошёл Международный вокальный конкурс «Лучший голос Земли». На творческое состязание собрались юные таланты из России, Казахстана, Дубая, ОАЭ, Беларуси, Узбекистана и Литвы. Выступления оценивали заслуженные работники культуры, заведующие вокальными кафедрами музыкальных ВУЗов, продюсеры и музыкальные редакторы ТВ-шоу.
Брянск представил солист вокальной студии «Ровесник» губернаторского дворца имени Юрия Гагарина Илья Кудрявцев. Мальчик завоевал диплом лауреата первой степени.