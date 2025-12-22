Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Юный брянский вокалист стал лауреатом международного конкурса

2025, 22 декабря 15:17
Юный брянский вокалист стал лауреатом международного конкурса. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина. 

В Москве прошёл Международный вокальный конкурс «Лучший голос Земли». На творческое состязание собрались юные таланты из России, Казахстана, Дубая, ОАЭ, Беларуси, Узбекистана и Литвы. Выступления оценивали заслуженные работники культуры, заведующие вокальными кафедрами музыкальных ВУЗов, продюсеры и музыкальные редакторы ТВ-шоу.

Брянск представил солист вокальной студии «Ровесник» губернаторского дворца имени Юрия Гагарина Илья Кудрявцев. Мальчик завоевал диплом лауреата первой степени. 

