Теннисисты из Советского района Брянска выиграли областную спартакиаду

2026, 30 января 12:22
Теннисисты из Советского района Брянска выиграли областную спартакиаду
Источник фото

Теннисисты из Советского района Брянска выиграли областную спартакиаду. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

Во Дворце единоборств в Брянске прошла областная спартакиада школьников по настольному теннису. Участие в ней приняли 84 спортсмена в составе 28-и команд.  В областной центр приехали лучшие представители районов.  

Третье место в командном зачёте заняли школьники Карачевского района. Серебряные награды достались теннисистам из Бежицкого района города Брянска. Победу одержала команда Советского района областного центра. 

Кубки, медали, почётные грамоты и памятные подарки победителям  и призёрам вручили директор департамента физической культуры и спорта Максим Рудин и директор Дворца единоборств имени Артёма Осипенко Александр Горбач.

