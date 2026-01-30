Теннисисты из Советского района Брянска выиграли областную спартакиаду

Теннисисты из Советского района Брянска выиграли областную спартакиаду. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Во Дворце единоборств в Брянске прошла областная спартакиада школьников по настольному теннису. Участие в ней приняли 84 спортсмена в составе 28-и команд. В областной центр приехали лучшие представители районов.

Третье место в командном зачёте заняли школьники Карачевского района. Серебряные награды достались теннисистам из Бежицкого района города Брянска. Победу одержала команда Советского района областного центра.

Кубки, медали, почётные грамоты и памятные подарки победителям и призёрам вручили директор департамента физической культуры и спорта Максим Рудин и директор Дворца единоборств имени Артёма Осипенко Александр Горбач.