Кражу денег из кошелька на автомойке раскрыли полицейские в Брянске

2026, 05 февраля 16:31
Кражу денег из кошелька на автомойке раскрыли полицейские в Брянске
Пенсионера, подозреваемого в краже денег из кошелька на автомойке, задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

В полицию обратился 24-летний житель Володарского района Брянска. На автомойке мужчина потерял портмоне, в котором находилось 5500 рублей.

Полицейские выяснили, что чужой кошелек обнаружил 65-летний мужчина. Его действия попали на запись камер видеонаблюдения. Фигурант заметил портмоне, огляделся и забрал деньги. Подозреваемого полицейские задержали. Он возместил потерпевшему причиненный ущерб.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту полицейские предъявили обвинение.

