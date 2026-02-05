Завотделом Брянского методического центра поучаствовала в старте марафона «Россия — семья семей»

2026, 05 февраля 17:47

Заведующая отделом Брянского методического центра поучаствовала в церемонии открытия марафона «Россия — семья семей» и Года единства народов. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Национальном центре «Россия» в Москве 5 февраля стартовал марафон «Россия — семья семей». Он дал старт Году единства народов.

В церемонии приняли участие более 4000 человек, в том числе представители более 160 народов России и гости из зарубежа. В числе гостей – заведующая отделом народного творчества Брянского областного методического центра «Народное творчество» Ольга Алексашкина.

Программа марафона охватит 89 регионов. По всей России пройдёт более 2000 мероприятий, в том числе выступления экспертов и героев России, кинопоказы, онлайн-викторина о культуре и традициях народов России, онлайн-флешмоб «Россия — семья семей».

