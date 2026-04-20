Брянская школьница победила на всероссийских юношеских чтениях. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.
В Москве завершились XXXIII Всероссийские юношеские чтения имени В.И. Вернадского. Участие в конкурсе приняла воспитанница Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина София Шагова. В секции «Искусство и литература» она представила глубокое исследование «Особенности народно-песенной традиции Климовского района Брянской области». Девушка завоевала диплом лауреата престижного конкурса.