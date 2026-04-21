Брянская школьница стала призёром всероссийской олимпиады по литературе

2026, 21 апреля 13:29
Брянская школьница стала призёром всероссийской олимпиады по литературе
Брянская школьница стала призёром заключительного этапа всероссийской олимпиады по литературе. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. 

 

На прошлой неделе во Владикавказе прошёл заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе. Регион представила девятиклассница Брянского городского лицея №1 имени А.С.Пушкина Валерия Алифёрова. Девушка с успехом прошла аналитический, творческий и устный тур олимпиады.  Школьница стала призёром заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

