Специальный показ фильма «Дулаг 142 – Лагерь смерти» прошёл в Брянске

2026, 21 апреля 17:35

Специальный показ фильма «Дулаг 142 – Лагерь смерти» прошёл в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В минувшую пятницу в Брянске прошёл специальный показ фильма «Дулаг 142 – Лагерь смерти». Картину режиссера Ивана Люлюкова в кинотеатре «Победа» посмотрели бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, сотрудники Следственного управления СК России, юнармейцы, кадеты, студенты брянских вузов. Также сеанс посетили заместители губернатора Виталий Свинцов и Андрей Фроленков, председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот, депутат Александр Постоялко. Со зрителями пообщался режиссер фильма Иван Люлюков.

«Этот фильм — урок истории, знать который должен каждый. Ведь люди, забывающие собственную историю, обречены вновь ее повторить. Мы должны сделать все, чтобы в будущем наши потомки никогда на себе не узнали, что такое возрождающиеся фашизм и нацизм. Это сегодня актуально как никогда!» – подчеркнул Валентин Суббот.

