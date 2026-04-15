Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

Парковка появится на улице Советской в Брянске

2026, 15 апреля 13:46
Источник фото

Парковка появится на улице Советской в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.  

 

В Брянске подрядчик «Брянскавтодор» приступил к капитальному ремонту улицы Советской. Специалисты обновят почти два километра дороги от переулка Трудового до улицы Крахмалёва.

Накануне рабочие начали снимать старый слой асфальта. Им предстоит очистить почти 30 тысяч квадратных метров проезжей части. Также на дороге проведут корректировку высоты около 80 люков. Кроме того, подрядчик обновит тротуары и установит дополнительные светодиодные светильники над пешеходными переходами. 

На пустыре около роддома появится муниципальную автопарковку. Она находится напротив стоянки на улице Трудовой. Там будут парковать автомобили сотрудники и пациенты Брянской областной детской больницы, роддома, детской поликлиники №2 и областного врачебно-физкультурного диспансера.

Ремонт на улице Советской делают по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Работы завершат в августе. Обновления обойдётся в почти 63 млн рублей. 

 

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14842) брянск (6910) ДТП (2721) ГИБДД (2265) прокуратура (2083) уголовное дело (2035) Александр Богомаз (1953) суд (1788) авария (1647) мчс (1522) коронавирус (1272) умвд (1059)