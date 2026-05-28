Брянская вокалистка стала лауреатом фестиваля «Савеловская весна»

2026, 28 мая 14:11

Об этом сообщили в соцсетях Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

В Москве на прошлой неделе прошёл III Всероссийский конкурс-фестиваль народного музыкального творчества «Савеловская весна». Юные музыканты со всей России выступили в номинациях: «Народный вокал», «Струнные народные инструменты», «Баян, аккордеон» и «Гитара». В состав жюри вошли известные деятели культуры и искусства, ведущие педагоги образовательных учреждений Москвы.

Воспитанница детской фольклорной школы «Калинушка» Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина Вероника Гужель представила регион. Девушка стала лауреатом II степени.