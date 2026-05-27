Несколько улиц перекроют в центре Брянска в четверг

2026, 27 мая 15:10

Несколько улиц перекроют в центре Брянска в четверг. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

28 мая в Брянске пройдут праздничные мероприятия в честь Дня пограничника. В связи с этим в Советском районе ограничат движение и парковку транспортных средств по адресам:

— улица Емлютина (от проспекта Ленина до дома №1А по ул. Грибоедова);

— от дома №1 по улице 3 Июля до пересечения проезжей части по улицей Дуки;

— от дома №1 по улице 3 Июля до сквера жертвам фашистских репрессий;

— парковка напротив здания пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

Ограничения действуют с 7 часов утра 28 мая и до окончания мероприятий.