Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Несколько улиц перекроют в центре Брянска в четверг

2026, 27 мая 15:10
Несколько улиц перекроют в центре Брянска в четверг
Источник фото

Несколько улиц перекроют в центре Брянска в четверг. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

28 мая в Брянске пройдут праздничные мероприятия в честь Дня пограничника. В связи с этим в Советском районе ограничат движение и парковку транспортных средств по адресам: 

— улица Емлютина (от проспекта Ленина до дома №1А по ул. Грибоедова);

— от дома №1 по улице 3 Июля до пересечения проезжей части по улицей Дуки;

— от дома №1 по улице 3 Июля до сквера жертвам фашистских репрессий;

— парковка напротив здания пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

Ограничения действуют с 7 часов утра 28 мая и до окончания мероприятий.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Иномарка сбила пенсионерку на остановке в Брянске
27 мая 14:29
Иномарка сбила пенсионерку на остановке в Брянске
Последний звонок прозвучал для 2237 выпускников Брянска
26 мая 17:28
Последний звонок прозвучал для 2237 выпускников Брянска
Жар-птица из цветов встречает автомобилистов на въезде в Брянск
25 мая 14:38
Жар-птица из цветов встречает автомобилистов на въезде в Брянск

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15316) брянск (6962) ДТП (2768) ГИБДД (2325) прокуратура (2111) уголовное дело (2064) Александр Богомаз (1998) суд (1791) авария (1676) мчс (1547) коронавирус (1272) дороги (1078)