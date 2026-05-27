Несколько улиц перекроют в центре Брянска в четверг. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
28 мая в Брянске пройдут праздничные мероприятия в честь Дня пограничника. В связи с этим в Советском районе ограничат движение и парковку транспортных средств по адресам:
— улица Емлютина (от проспекта Ленина до дома №1А по ул. Грибоедова);
— от дома №1 по улице 3 Июля до пересечения проезжей части по улицей Дуки;
— от дома №1 по улице 3 Июля до сквера жертвам фашистских репрессий;
— парковка напротив здания пограничного управления ФСБ России по Брянской области.
Ограничения действуют с 7 часов утра 28 мая и до окончания мероприятий.