В ДТП в Брянском районе накануне погибли водитель и пассажирка. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
Поздним вечером 21 мая на 17-м км автодороги регионального значения «Брянск — Дятьково — граница Калужской области» в Брянском районе произошла авария. 27-летний водитель не справился с управлением автомобиля «Москвич 3». Легковушка съехала в кювет и перевернулась.
23-летняя пассажирка от полученных травм погибла на месте до прибытия врачей. Водителя с тяжёлыми травмами отвезли в больницу, где он позже умер.
По предварительной версии мужчина превысил скорость. Инспекторы выяснили, что водитель 22 раза привлекался к административной ответственности за такое нарушение ПДД. Кроме того, оба погибших не были пристегнуты ремнями безопасности.
По факту смертельного дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.