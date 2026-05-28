Зам брянского губернатора поучаствовал в семинаре по реализации стратегии нацполитики России

2026, 28 мая 14:33
Замгубернатора Брянской области поучаствовал в семинаре по реализации стратегии национальной политики России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

Накануне во Владимире прошёл окружной семинар-совещание. Его провёл полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев. В семинаре принял участие заместитель губернатора Виталий Свинцов. 

Речь на совещании шла о реализации новой Стратегии государственной национальной политики России до 2036 года. Для этого создана законодательная база на региональном и муниципальном уровнях, функционирует единый организационно-управленческий механизм, внедрено программно-целевое планирование,  выстроен диалог с национальными и религиозными объединениями, а также проводится мониторинг состояния межнациональных и межрелигиозных отношений.

«ЦФО служит центром притяжения в том числе и для внешней миграции. На регионы округа приходится половина всего миграционного притока. И задача, которую мы сегодня видим перед собой — это социокультурная адаптация мигрантов. Она сформулирована в новой Стратегии, и мы ставим её перед региональными и муниципальными властями. Данную задачу должны понимать также работодатели, и, конечно, сами иностранные граждане, которые приезжают в Россию», – отметил полномочный представитель Президента Российской Федерации в ЦФО Игорь Щёголев.

