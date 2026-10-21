Девять медалей привезли брянские каратисты с Кубка Евразии

2026, 21 октября 13:43

Девять медалей привезли брянские каратисты с Кубка Евразии. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В минувшие выходные в городе Салавате Республики Башкортостан прошёл XII Кубок Евразии — Международные и Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ. Участие в масштабном состязании приняли 3206 спортсменов из 47 регионов и 23 стран.

Брянск успешно представили воспитанники спортшколы «Спартак». На всероссийском турнире первым среди юниоров 16–17 лет стал Данила Кривоножкин. Бронзовые медали в двух дисциплинах завоевала Алиса Костюнина. Также третье место заняла Виктория Букреева.

На международных соревнованиях среди женщин две золотые медали завоевала Александра Гордеева. Бронзовыми призёрами стали Иван Трофименко, Артём Поспелов и Алёна Шатоба.