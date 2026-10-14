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Свалку шин в лесу в Брянском районе убрали после вмешательства прокуратуры

2026, 14 октября 18:26
Свалку шин в лесу в Брянском районе убрали после вмешательства прокуратуры
Источник фото

Свалку шин в лесу в Брянском районе убрали после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. 

 

Сотрудники Брянской природоохранной прокуратуры проверили информацию, опубликованную в социальной сети об образовании в лесном массиве свалки. Работники надзорного ведомства выяснили, что на территории Снежетьского участкового лесничества в Брянском районе образовался навал старых автомобильных покрышек. 

Прокуратура внесла представление начальнику управления лесами Брянской области. После этого несанкционированную свалку убрали.

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