Свалку шин в лесу в Брянском районе убрали после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Сотрудники Брянской природоохранной прокуратуры проверили информацию, опубликованную в социальной сети об образовании в лесном массиве свалки. Работники надзорного ведомства выяснили, что на территории Снежетьского участкового лесничества в Брянском районе образовался навал старых автомобильных покрышек.
Прокуратура внесла представление начальнику управления лесами Брянской области. После этого несанкционированную свалку убрали.