Брянский школьник получил «Звезду Артека»

2026, 02 апреля 11:18

Брянский школьник получил «Звезду Артека». Об этом рассказали в региональном департаменте образования и науки.

В Международном детском центре «Артек» прошла третья смена «Магия театра». На традиционной «Встрече перед расставанием» на «Артек-Арене» собрались более 2000 детей со всей России, в том числе 10 ребят из Брянской области.

В прощальный вечер школьники увидели современную интерпретацию сказки «Золушка». Также состоялось награждение победителей конкурса «Звезда Артека». Знак общественного признания получили шестеро ребят. Один из них – пятнадцатилетний Степан Рудзевич из Брянска. Мальчик занимается в фольклорном ансамбле «Ларец».

«В рамках конкурса я обучал детей «Янтарного» играть в народные игры, а также показал традиционную русскую мужскую пляску. Сложно сказать, какие личные качества помогли мне стать Звездой «Артека». Но я считаю, что надо быть открытым, уметь выражать свои мысли и не стесняться того, чем ты занимаешься», – рассказал Степан.

Фото: пресс-центр МДЦ «Артек»