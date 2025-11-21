Брянск «связали». Как ИИ превратил город в арт-объект из пряжи

Актуальные темы

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

13 ноября состоится ежегодная онлайн-конференция от ИТ-команды «Ростелекома» «Проектная исповедь». В 2025 году она пройдет в формате интерактивного сериала-квеста «Разделение» и будет посвящена поиску решений в ситуациях, где нет единственно верного ответа.

Сегодня между Брянском и Санкт-Петербургом начал курсировать новый двухэтажный поезд №139/140 формирования АО «ФПК». По сравнению с одноэтажным составом количество мест увеличилось на 108. В торжественной церемонии приняли участие заместитель губернатора Брянской области Денис Амеличев, заместитель начальника Московской железной дороги Марат Шайдуллин и начальник Московского филиала АО «Федеральная пассажирская компания » Денис Тихонов.

Зима – время повышенной нагрузки на электрооборудование. Филиал ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» и ООО «Брянксэлектро» просят жителей брянского региона уделять повышенное внимание соблюдению правил электробезопасности в холодное время года.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».