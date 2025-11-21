Брянск «связали». Как ИИ превратил город в арт-объект из пряжи
Что общего между алгоритмами нейросети и бабушкиным рукоделием? Ответ нашелся в телефонах брянцев: десятки пользователей соцсетей перекраивают облик родного города через модный фильтр, имитирующий вязаное полотно.
Феномен, охвативший российский интернет несколько месяцев назад, докатился до региона. Технология искусственного интеллекта трансформирует реальные локации в псевдотактильную графику — словно мегаполис сшили из лоскутов шерсти.
В ленте брянских аккаунтов теперь мелькают узнаваемые символы: Курган Бессмертия, оплетенный цифровыми петлями, напоминает монумент из гигантской пряжи, а старинные кварталы центра превратились в коллаж из разноцветных ниток и текстуры крючка.
Предлагаем вам полюбоваться «шерстяным фоторепортажем» от сайта «Новости Брянска».