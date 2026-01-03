Семь человек пострадали в аварии на трассе в Навлинском районе

2026, 03 января 15:21

Днём 2 января на 395-м км автомобильной дороги федерального значения М-3 «Украина» в Навлинском районе произошла авария. 37-летний мужчина не справился с управлением автомобиля BMW X3 при обгоне. Иномарка врезалась в Mitsubishi Lancer. 65-летний водитель, 45-летняя женщина и трое детей из Mitsubishi получили травмы. Их госпитализировали. Автомобилиста из BMW после оказания медицинской помощи отпустили домой с назначением лечения. Его 37-летнюю пассажирку доставили в больницу.