Семь человек пострадали в аварии на трассе в Навлинском районе

2026, 03 января 15:21
Семь человек пострадали в аварии на трассе в Навлинском районе
Семь человек пострадали в аварии на трассе в Навлинском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

 

 

Днём 2 января на 395-м км автомобильной дороги федерального значения М-3 «Украина» в Навлинском районе произошла авария. 37-летний мужчина не справился с управлением автомобиля BMW X3 при обгоне. Иномарка врезалась в Mitsubishi Lancer. 65-летний водитель, 45-летняя женщина и трое детей из Mitsubishi получили травмы. Их госпитализировали. Автомобилиста из BMW после оказания медицинской помощи отпустили домой с назначением лечения. Его 37-летнюю пассажирку доставили в больницу.

 

