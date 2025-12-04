Брянские вокалисты стали лауреатами международного конкурса

2025, 04 декабря 13:16

Брянские вокалисты стали лауреатами международного конкурса. Об этом рассказали в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

В Орле прошёл XV международный фестиваль-конкурс современного искусства «Созвездие Орла-2025». В Орловском государственном институте культуры выступили 129 коллективов из разных стран.

Брянскую область успешно представила студия эстрадного вокала «Дилижанс» губернаторского дворца имени Юрия Гагарина. В номинации «эстрадный вокал юниоров соло» Арман Мнакацанян завоевал дипломы лауреата I и III степени. Ярослав Голосовкер стал лауреатом III степени.

Бронзовые награды достались и группе «Соловушки». Они выступали в номинации «эстрадный вокал дети (ансамбль)».