Юные брянские танцоры стали призёрами турнира в Туле

2025, 04 декабря 14:38

Юные брянские танцоры стали призёрами турнира в Туле. Об этом рассказали в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

В последний день осени этого года в городе Тула прошли традиционные всероссийские соревнования по танцевальному спорту «Кубок Империи». Участие в них приняли около двухсот спортсменов.

Турнир стал успешным для воспитанников Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина. Ника Блинова и Артем Колбасов завоевали золотой кубок самбы и стали бронзовыми призёрами в медленном вальсе.

Алена Долбоносова и Игорь Селиванов выиграли «серебро» в квикстепе. Также на счету пары две бронзовые награды — в Ча Ча Ча и «Суперкубке».