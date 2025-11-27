Благодаря Красному Кресту жители приграничья восстанавливаются в санаториях

2025, 27 ноября 16:21

Программа реабилитации для пострадавших от обстрелов набирает обороты. За год Российский Красный Крест отправил на лечение 2800 человек из районов, где постоянно звучат взрывы.

География отдыха охватила санатории Краснодарского края и Тверской области. Туда попали люди с ранениями, те, кто лишился крова, и эвакуированные семьи. Каждому подбирают персональную программу лечения, а штатные психологи помогают справиться со стрессом.

«Многим хватает пары-тройки недель в спокойной атмосфере, чтобы начать возвращаться к жизни. Налаживается сон, отступает постоянное беспокойство. Это не панацея, но заметный шаг к обычной жизни», — отмечает Дмитрий Корнилов, член брянского президиума Российского Красного Креста.

Отбор участников проводился по четким критериям: медицинские показания, тяжесть полученного ущерба, острота нужды в помощи. В списки попадали те, кому поддержка требовалась больше всего. Здравницы выбирали тщательно: РКК совместно с местными властями проверяли уровень сервиса, медобслуживания, наличие специалистов по психологической работе.

Средства выделил специальный фонд Красного Креста, логистикой занимается «МОСГОРТУР». Санаторная программа дополняет постоянную гуманитарную помощь: доставку продуктов, гигиенических принадлежностей, одежды, сертификатов на покупку необходимого.

Источник – сайт КП-Брянск