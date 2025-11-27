Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
События

Благодаря Красному Кресту жители приграничья восстанавливаются в санаториях

2025, 27 ноября 16:21
Благодаря Красному Кресту жители приграничья восстанавливаются в санаториях
Источник фото

Программа реабилитации для пострадавших от обстрелов набирает обороты. За год Российский Красный Крест отправил на лечение 2800 человек из районов, где постоянно звучат взрывы.

 

География отдыха охватила санатории Краснодарского края и Тверской области. Туда попали люди с ранениями, те, кто лишился крова, и эвакуированные семьи. Каждому подбирают персональную программу лечения, а штатные психологи помогают справиться со стрессом.

«Многим хватает пары-тройки недель в спокойной атмосфере, чтобы начать возвращаться к жизни. Налаживается сон, отступает постоянное беспокойство. Это не панацея, но заметный шаг к обычной жизни», — отмечает Дмитрий Корнилов, член брянского президиума Российского Красного Креста.

Отбор участников проводился по четким критериям: медицинские показания, тяжесть полученного ущерба, острота нужды в помощи. В списки попадали те, кому поддержка требовалась больше всего. Здравницы выбирали тщательно: РКК совместно с местными властями проверяли уровень сервиса, медобслуживания, наличие специалистов по психологической работе.

Средства выделил специальный фонд Красного Креста, логистикой занимается «МОСГОРТУР». Санаторная программа дополняет постоянную гуманитарную помощь: доставку продуктов, гигиенических принадлежностей, одежды, сертификатов на покупку необходимого.

Источник – сайт КП-Брянск

Метки:

Читайте также

Иномарка сбила пешехода на переходе в Выгоничах
27 ноября 17:36
Иномарка сбила пешехода на переходе в Выгоничах
Полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег со счёта жительницы Карачевского района
27 ноября 16:33
Полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег со счёта жительницы Карачевского района
Брянский губернатор пообщался с мамами погибших военнослужащих
27 ноября 15:24
Брянский губернатор пообщался с мамами погибших военнослужащих

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13436) брянск (6653) ДТП (2611) ГИБДД (2133) прокуратура (1970) уголовное дело (1916) суд (1771) Александр Богомаз (1697) авария (1604) мчс (1417) коронавирус (1272) умвд (979)