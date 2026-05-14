Дело об убийстве 20-летней давности рассмотрел суд в Брянске

2026, 14 мая 10:48

Дело об убийстве 20-летней давности рассмотрел суд в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд города Брянска вынес приговор по уголовному делу об убийстве группой лиц, сопряжённом с разбоем. Приговор выслушал 52-летний житель областного центра.

В январе 2006 года в фигурант принял участие в разбое, в ходе которого потерпевший был убит тремя выстрелами в грудь из пистолета. Находящиеся при нём 390 тысяч рублей и 10 тысяч долларов США были похищены и распределены между членами группы.

Суд приговорил виновного к 13 с половиной годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.

Уголовные дела в отношении соучастников выделены в отдельное производство.