Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Дело об убийстве 20-летней давности рассмотрел суд в Брянске

2026, 14 мая 10:48
Дело об убийстве 20-летней давности рассмотрел суд в Брянске
Источник фото

Дело об убийстве 20-летней давности рассмотрел суд в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Советский районный суд города Брянска вынес приговор по уголовному делу об убийстве группой лиц, сопряжённом с разбоем. Приговор выслушал 52-летний житель областного центра.

В январе 2006 года в фигурант принял участие в разбое, в ходе которого потерпевший был убит тремя выстрелами в грудь из пистолета. Находящиеся при нём 390 тысяч рублей и 10 тысяч долларов США были похищены и распределены между членами группы.

Суд приговорил виновного к 13 с половиной годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.

Уголовные дела в отношении соучастников выделены в отдельное производство.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Общественный совет при брянском Росреестре возьмет курс на «цифру» и Москву
14 мая 11:02
Общественный совет при брянском Росреестре возьмет курс на «цифру» и Москву
Президент России встретился с врио губернатора Брянской области
14 мая 09:33
Президент России встретился с врио губернатора Брянской области
Президент России принял отставку губернатора Александра Богомаза
14 мая 09:00
Президент России принял отставку губернатора Александра Богомаза

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15159) брянск (6947) ДТП (2747) ГИБДД (2301) прокуратура (2100) уголовное дело (2051) Александр Богомаз (1997) суд (1790) авария (1661) мчс (1540) коронавирус (1272) дороги (1069)