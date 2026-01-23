Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Культура

Открытая репетиция ко Дню артиста прошла в цирке Брянска

2026, 23 января 18:41
Открытая репетиция ко Дню артиста прошла в цирке Брянска
Открытая репетиция ко Дню артиста прошла в цирке Брянска. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

 

23 января в честь Дня артиста Министерство культуры РФ и Российская государственная цирковая компания подарили зрителям возможность заглянуть за кулисы цирка. К проекту присоединилась и Брянская область.

В Брянский государственный цирк пригласили волонтёров культуры региона. Гости побывали на репетиции программы «Итальянский цирк: слоны и тигры». Студенты прикоснулись к закулисному творческому процессу.

