Открытая репетиция ко Дню артиста прошла в цирке Брянска

2026, 23 января 18:41

Открытая репетиция ко Дню артиста прошла в цирке Брянска. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

23 января в честь Дня артиста Министерство культуры РФ и Российская государственная цирковая компания подарили зрителям возможность заглянуть за кулисы цирка. К проекту присоединилась и Брянская область.

В Брянский государственный цирк пригласили волонтёров культуры региона. Гости побывали на репетиции программы «Итальянский цирк: слоны и тигры». Студенты прикоснулись к закулисному творческому процессу.