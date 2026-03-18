Юные брянские гимнастки завоевали пять Гран-при международного конкурса

2026, 18 марта 11:44
Юные брянские гимнастки завоевали пять Гран-при международного конкурса. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

 

В минувшее воскресенье воспитанницы объединения «Эстетическая гимнастика» Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина поучаствовали в международном конкурсе «Лига звёзд». Юные гимнастки под руководством мастера спорта России Виктории Поповой показали высокий уровень подготовки.

Гран-при конкурса завоевали групповые номера «Секретная миссия» и «Сердце поёт», а также «Куколки» от самых юных воспитанниц первого года обучения. Кроме того, высшие награды с сольными номерами «Итальянская баллада» и «Искра» получили Мария Зикрань и Елизавета Бойко. 

