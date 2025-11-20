Замдиректора брянского департамента культуры участвует в заседании комиссии Госсовета РФ в сфере туризма. Об этом сообщили в соцсетях учреждения.

В Национальном центре «Россия» проходит заседание комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Туризм». Мероприятия состоялось в рамках XXI съезда Российского Союза туриндустрии. Участие в нём принимают представители отрасли из разных уголков страны. Брянскую область на заседании представляет заместитель директора департамента культуры Александр Давиденко.

На заседании подведут итоги туристического сезона и обсудят новое законодательство в сфере туризма.