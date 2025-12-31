Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Почти 20 тысяч литров крови сдали брянцы в уходящем году

2025, 31 декабря 10:45
Почти 20 тысяч литров крови сдали брянцы в уходящем году
Источник фото

Почти 20 тысяч литров крови сдали брянские доноры в уходящем году. Об этом рассказали в региональной станции переливания крови.

 

 

Брянская областная станция переливания крови подвела итоги итоги уходящего года. В 2025 года мотрудники учреждения организовали 44160 донаций крови. Кровь сдали 10722 брянца. 2565 человек стали донорами впервые. 245 жителей Брянской области были удостоены звания Почётный донор России.

В уходящем году станция заготовила 19872 литров крови, а также 3430 доз концентрата тромбоцитов по заявкам больниц.

«Мы благодарим каждого донора за их неоценимый вклад в общее дело спасения жизней и здоровья жителей не только нашего региона, но и пациентов крупнейших федеральных клиник России. Вместе мы создали цифры, за которыми — тысячи спасённых жизней, надежда и здоровье

С наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым! Крепкого здоровья, благополучия и мира!» — сказали в учреждении.

Метки:

Читайте также

Спортивно-оздоровительный комплекс открыли в посёлке Локоть в преддверии Нового года
31 декабря 10:04
Спортивно-оздоровительный комплекс открыли в посёлке Локоть в преддверии Нового года
Более двухсот спортивных мероприятий пройдут в Брянской области в праздничные дни
30 декабря 17:43
Более двухсот спортивных мероприятий пройдут в Брянской области в праздничные дни
Два с половиной миллиона рублей отдала лжеэкспертам жительница Брянска
30 декабря 16:46
Два с половиной миллиона рублей отдала лжеэкспертам жительница Брянска

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13794) брянск (6721) ДТП (2649) ГИБДД (2169) прокуратура (1999) уголовное дело (1947) суд (1777) Александр Богомаз (1766) авария (1625) мчс (1443) коронавирус (1272) умвд (1005)