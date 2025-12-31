Почти 20 тысяч литров крови сдали брянцы в уходящем году

2025, 31 декабря 10:45

Почти 20 тысяч литров крови сдали брянские доноры в уходящем году. Об этом рассказали в региональной станции переливания крови.

Брянская областная станция переливания крови подвела итоги итоги уходящего года. В 2025 года мотрудники учреждения организовали 44160 донаций крови. Кровь сдали 10722 брянца. 2565 человек стали донорами впервые. 245 жителей Брянской области были удостоены звания Почётный донор России.

В уходящем году станция заготовила 19872 литров крови, а также 3430 доз концентрата тромбоцитов по заявкам больниц.

«Мы благодарим каждого донора за их неоценимый вклад в общее дело спасения жизней и здоровья жителей не только нашего региона, но и пациентов крупнейших федеральных клиник России. Вместе мы создали цифры, за которыми — тысячи спасённых жизней, надежда и здоровье

С наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым! Крепкого здоровья, благополучия и мира!» — сказали в учреждении.