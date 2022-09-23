110 клетнянских семей воспользовались соцконтрактом

За 8 лет соцконтракт оформили 110 жителей Клетнянского района.

В Брянской области действует программа содействия трудоустройства граждан «Социальный контракт» национального проекта «Демография». Так, жители Клетнянского района активно пользуются этой мерой господдержки.

С 2014 года в районе 110 семей заключили социальный контракт более чем на 3,6 млн рублей. С начала этого года в Клетнянском районе свое дело открыли 12 человек. Они получили от государства по 250 тысяч рублей

В их числе и логопед-дефектолог Ольга Беликова. На полученные от государства деньги она купила специальное оборудование для работы с детьми, имеющими индивидуальные особенности здоровья. Благодаря ему дошколята учатся правильно говорить.