125 проектов реализуют по брянской программе «Инициативное бюджетирование»

На благоустройство потратят 150 миллионов рублей.

В Брянской области выбрали проекты в региональную программу «Инициативное бюджетирование». Из 246 заявок финалистами стали 125 инициатив. Среди них, 26 — для реализации в областном центре.

На благоустройство территорий в рамках программы выделят 150 миллионов рублей.