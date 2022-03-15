33 квартиры для брянских сирот купили за 50,3 миллиона рублей

В прошлом году 160 семей Брянска улучшили жилищные условия.

В прошлом году в Брянске на реализацию господдержки граждан по обеспечению жильём потратили 282 миллиона рублей.

106 жилищных сертификатов на общую сумму 215,9 миллиона рублей получили ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Ещё 15 — молодые семьи. На улучшение их жилищных условий направили 14,5 миллиона рублей.

Кроме того, за 50,3 миллиона рублей обеспечили жильём 33 детей-сирот. В этом году на эти цели потратят 51,9 миллиона рублей.

Ещё четыре квартиры получили жители по договорам социального найма. А две семьи получили единовременные денежные выплаты на улучшение жилищных условий по законам «О социальной защите инвалидов» и «О ветеранах».