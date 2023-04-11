57 единиц сельхозтехники купили на Брянщине

В этом году брянские аграрии купили 56 единиц сельхозтехники. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В конце марта хозяйства Клинцовского, Комаричского, Погарского и Стародубского районов купили 14 современных энергонасыщенных тракторов.

А с начала 2023 года в регионе аграрии приобрели 57 единиц оборудования: 20 тракторов, зерноуборочный комбайн и 36 единиц прицепной сельскохозяйственной техники. Они обошлись в 239 млн рублей.