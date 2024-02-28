Почти 400 тонн картофеля вырастили стародубские аграрии за год

Почти 400 тонн картофеля вырастили стародубские аграрии за прошлый год. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В минувшем году аграрии Стародубского района вырастили 385 тысяч тонн картофеля. Эта цифра составляет более 28% от общего объема этой культуры в регионе. Предприятиям района принадлежит каждый четвёртый килограмм картофеля.

Всего в Стародубском округе 52 предприятия, которые выращивают эту культуру. Рост производства у них составил 150 тысяч тонн или 164% по сравнению с предыдущим периодом. Треть от всего объема собрал ООО «Меленский картофель» – 124 тысячи тонн.