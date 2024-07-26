Делегация аграриев Приморского края посетила Брянщина

Делегация аграриев из Приморского края посетила Брянщина для изучения опыта. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В Брянскую область приехала делегация из Приморского края во главе с замминистра сельского хозяйства Алексеем Тараном. Аграрии посетили предприятия региона. Работники познакомили гостей с научной и производственной базой. Руководство Приморского края и научный центр агробиотехнологий Дальнего Востока имени А.К.Чайки заинтересовали высокие урожаи на почвах с невысоким плодородием.

Гости также возложили цветы к мемориалу на Партизанской поляне и почтили память героев-освободителей Брянской области от немецко-фашистских захватчиков.