Делегация аграриев Приморского края посетила Брянщина
Делегация аграриев из Приморского края посетила Брянщина для изучения опыта. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
В Брянскую область приехала делегация из Приморского края во главе с замминистра сельского хозяйства Алексеем Тараном. Аграрии посетили предприятия региона. Работники познакомили гостей с научной и производственной базой. Руководство Приморского края и научный центр агробиотехнологий Дальнего Востока имени А.К.Чайки заинтересовали высокие урожаи на почвах с невысоким плодородием.
Гости также возложили цветы к мемориалу на Партизанской поляне и почтили память героев-освободителей Брянской области от немецко-фашистских захватчиков.
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