В Брянске откроют ещё 27 ярмарок выходного дня

Ещё 27 ярмарок выходного дня откроют в ближайшую субботу в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске увеличат количество ярмарок выходного дня. С 28 октября их будет не пять, а 32. Приобрести плодоовощную продукцию от местных фермеров жители и гости города смогут в Бежицком районе на 12-и площадках, в Советском — восьми, Володарском — трёх, Фокинском — четырёх.

В горадминистрации отметили, что сельхозтоваропроизводители места для торговли получают бесплатно.