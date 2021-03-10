Бензин подорожал на брянских АЗС «Роснефти»

Рост составил 30 копеек.
На заправках «Роснефти» в Брянской области подорожал бензин.
Итоги мониторинга розничных цен на автомобильное топливо с 26 февраля по 4 марта опубликовало Брянское УФАС.
За этот период подорожал бензин «Роснефти». В частности, стоимость литра АИ-92 и АИ-95 выросла на 30 копеек (+0,68% и +0,63% соответственно).
На 4 марта в регионе сложились следующие цены на бензин.
ЗАО «Брянскнефтепродукт» (ОАО «НК Роснефть»): 44,25 рубля – АИ-92, 47,7 рубля – АИ-95, 48,2 рубля – ДТ; ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» (ПАО НК «Лукойл»): 45,38 рубля – АИ-92, 49,21 рубля – АИ-95, 48,18 рубля – ДТ; ООО «ГЭС розница» (АЗС «Газпром»): 42,99-43,99 рубля – АИ-92, 46,49-47,49 рубля – АИ-95, 46,99-47,49 рубля – ДТ; ИП (АЗС бренд «Нефтика»): 43,67-43,87 рубля – АИ-92, 47,17-47,37 рубля – АИ-95, 47,57-47,77 рубля – ДТ.
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