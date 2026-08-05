Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Авто

В Брянске проверили наличие бензина на заправках

2026, 05 августа 08:29
В Брянске проверили наличие бензина на заправках
Источник фото

Рейд сотрудников горадминистрации показал, что дизельное топливо есть на всех АЗС.

 

Заместитель главы Брянской городской администрации Игорь Чубчиков и начальник пресс-службы Оксана Орлова проверили ситуацию с бензином в Брянске. Рейд начался около полудня 4 августа, объехали двенадцать заправок и даже провели личный эксперимент.

Дизельное топливо залить в бак не проблема, 92-й — с переменным успехом. За 95-м надо ехать на определенные сетевые АЗС. На Лукойле на Калинина торговали 92-м и дизелем, на других сетевых АЗС — только дизелем. Заправки Газпрома показали себя во всем разнообразии: на Таксопарке только дизель, на Пилотов был еще и 92-й, а на Калинина отметили полный спектр топлива, отсутствие очередей и низкие цены.

Если нужен 95-й, но на Калинина ехать не хочется, можно отправиться на Роснефть, где нужно постоять в очереди. Журналисты ради эксперимента присоединились, были седьмыми в потоке. Примерно через 25 минут оказались у пистолетов. На Флотской есть бензин всех марок и очередь значительно меньше.

Кто вообще не намерен включать режим ожидания, может заправиться на Нефтике. Напротив Аэропарка обнаружили полный список топлива и свободные заправочные колонки. Крайней точкой рейда стала заправка Роснефть на Бурова. Она была закрыта на технический перерыв, когда бензовоз разгружал топливо. Сотрудница АЗС заверила: немного подождите, будет бензин всех марок.

В пресс-службе городской администрации отметили, что заправиться в Брянске несложно и даже есть варианты. Важно следить за уровнем топлива в баке из соображений ответственности за свое транспортное средство. 

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

В Бежицком районе Брянска утонул 24-летний мужчина
05 августа 10:10
В Бежицком районе Брянска утонул 24-летний мужчина
Сотрудники брянского Росреестра сдали нормативы ГТО
05 августа 09:55
Сотрудники брянского Росреестра сдали нормативы ГТО
Брянский стрелок Сергей Пыжьянов завоевал золото на Кубке России
05 августа 09:33
Брянский стрелок Сергей Пыжьянов завоевал золото на Кубке России

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16044) брянск (7110) ДТП (2826) ГИБДД (2398) прокуратура (2156) уголовное дело (2096) Александр Богомаз (1998) суд (1798) авария (1706) мчс (1569) коронавирус (1272) дороги (1126)