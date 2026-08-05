Рейд сотрудников горадминистрации показал, что дизельное топливо есть на всех АЗС.

Заместитель главы Брянской городской администрации Игорь Чубчиков и начальник пресс-службы Оксана Орлова проверили ситуацию с бензином в Брянске. Рейд начался около полудня 4 августа, объехали двенадцать заправок и даже провели личный эксперимент.

Дизельное топливо залить в бак не проблема, 92-й — с переменным успехом. За 95-м надо ехать на определенные сетевые АЗС. На Лукойле на Калинина торговали 92-м и дизелем, на других сетевых АЗС — только дизелем. Заправки Газпрома показали себя во всем разнообразии: на Таксопарке только дизель, на Пилотов был еще и 92-й, а на Калинина отметили полный спектр топлива, отсутствие очередей и низкие цены.

Если нужен 95-й, но на Калинина ехать не хочется, можно отправиться на Роснефть, где нужно постоять в очереди. Журналисты ради эксперимента присоединились, были седьмыми в потоке. Примерно через 25 минут оказались у пистолетов. На Флотской есть бензин всех марок и очередь значительно меньше.

Кто вообще не намерен включать режим ожидания, может заправиться на Нефтике. Напротив Аэропарка обнаружили полный список топлива и свободные заправочные колонки. Крайней точкой рейда стала заправка Роснефть на Бурова. Она была закрыта на технический перерыв, когда бензовоз разгружал топливо. Сотрудница АЗС заверила: немного подождите, будет бензин всех марок.

В пресс-службе городской администрации отметили, что заправиться в Брянске несложно и даже есть варианты. Важно следить за уровнем топлива в баке из соображений ответственности за свое транспортное средство.