Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Брянские АЗС временно разрешили продавать бензин низких экологических классов

2026, 06 августа 11:04
Брянские АЗС временно разрешили продавать бензин низких экологических классов
Источник фото

Правительство разрешило оборот топлива Евро-2, Евро-3 и Евро-4. 

 

На брянских заправках до 1 июля 2027 года смогут продавать бензин низких экологических классов. Постановление, разрешающее производство, ввоз и выпуск в обращение топлива Евро-2, Евро-3 и Евро-4, приняло правительство РФ.

В Минэнерго подчеркнули, что решение направлено на стабильное снабжение внутреннего рынка и предотвращение возможного дефицита в условиях изменения логистических цепочек и технологических ограничений.

Информацию о топливе более низкого экокласса обещают разместить на АЗС в наглядной форме, что позволит водителям сделать осознанный выбор, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики России.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

138 беспилотников сбиты над Брянской областью за сутки
09 августа 09:27
138 беспилотников сбиты над Брянской областью за сутки
В брянском селе Новенькое при обстреле ВСУ пострадала женщина
09 августа 08:52
В брянском селе Новенькое при обстреле ВСУ пострадала женщина
Над Брянской областью за сутки сбили 97 вражеских беспилотников
08 августа 09:03
Над Брянской областью за сутки сбили 97 вражеских беспилотников

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16075) брянск (7130) ДТП (2828) ГИБДД (2398) прокуратура (2158) уголовное дело (2098) Александр Богомаз (1998) суд (1801) авария (1707) мчс (1571) коронавирус (1272) дороги (1127)