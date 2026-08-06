Брянские АЗС временно разрешили продавать бензин низких экологических классов

2026, 06 августа 11:04

Правительство разрешило оборот топлива Евро-2, Евро-3 и Евро-4.

На брянских заправках до 1 июля 2027 года смогут продавать бензин низких экологических классов. Постановление, разрешающее производство, ввоз и выпуск в обращение топлива Евро-2, Евро-3 и Евро-4, приняло правительство РФ.

В Минэнерго подчеркнули, что решение направлено на стабильное снабжение внутреннего рынка и предотвращение возможного дефицита в условиях изменения логистических цепочек и технологических ограничений.

Информацию о топливе более низкого экокласса обещают разместить на АЗС в наглядной форме, что позволит водителям сделать осознанный выбор, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики России.