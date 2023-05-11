Более 1 млрд рублей направят на модернизацию инженерной инфраструктуры Брянщины

Более 1 млрд рублей направят на модернизацию инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
На заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина обсудили модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.
«В Брянской области разработана соответствующая программа, в которую включены 68 объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. Объем финансирования — 1 248,6 млн рублей. Это средства ППК «Фонд развития территорий» (976,8 млн рублей), консолидированного бюджета Брянской области составит и внебюджетных источников», – уточнил глава региона.
Александр Богомаз добавил, что в программу вошло 64 объекта теплоснабжения. Среди них – 112,55 км сетей, реконструкция одной и строительство двух котельных, а также два объекта водоснабжения и два — водоотведения.
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