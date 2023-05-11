Город32

Более 1 млрд рублей направят на модернизацию инженерной инфраструктуры Брянщины

2023, 11 мая 14:50 Экономика
Более 1 млрд рублей направят на модернизацию инженерной инфраструктуры Брянщины
Источник фото

Более 1 млрд рублей направят на модернизацию инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. 

На заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина обсудили модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.

«В Брянской области разработана соответствующая программа, в которую включены 68 объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. Объем финансирования — 1 248,6 млн рублей. Это средства ППК «Фонд развития территорий» (976,8 млн рублей), консолидированного бюджета Брянской области составит и внебюджетных источников», – уточнил глава региона. 

Александр Богомаз добавил, что в программу вошло 64 объекта теплоснабжения. Среди них – 112,55 км сетей, реконструкция одной и строительство двух котельных, а также два объекта водоснабжения и два — водоотведения.

Читайте также
Гендиректора брянской фирмы ждёт суд за мошенничество
11 мая 13:29
Гендиректора брянской фирмы ждёт суд за мошенничество
Знамя Победы установили в Суземке
11 мая 11:20
Знамя Победы установили в Суземке
Беспилотник атаковал брянскую нефтебазу
11 мая 10:45
Беспилотник атаковал брянскую нефтебазу
Под обстрел попал город Стародуб
11 мая 09:07
Под обстрел попал город Стародуб

Новости регионов

11.05.2023 12:47
Смоленские железнодорожники высадили более 15 тыс. саженцев в рамках акции «Сад Памяти»
Работники столичной магистрали присоединились к международной акции «Сад Памяти», которая проводилась в Смоленской области в канун дня Победы. Совместно с сотрудниками лесного хозяйства железнодорожники высадили более 15 тыс. саженцев ели и сосны в память о погибших в Великой Отечественной войне. Памятные посадки молодых деревьев проходили на территориях Ярцевского, Глинковского и Смоленского лесничеств. Общая площадь высадки
06.05.2023 18:15
Телемост с ветеранами-железнодорожниками провели на МЖД
В преддверии 9 Мая на Московской железной дороге прошел телемост начальника Московской железной дороги Валерия Танаева с ветеранами Великой Отечественной войны из Москвы, Подмосковья, Смоленской, Тульской, Брянской, Рязанской, Орловской областей, которые в разное время трудились на МЖД. Участников встречи руководитель магистрали поздравил с Днем Победы. — Это самый дорогой, самый близкий, поистине святой для каждого
04.05.2023 10:23
Более 35 железнодорожных переездов отремонтируют в Смоленской области в 2023 году
В 2023 году в Смоленской области железнодорожники отремонтируют 37 переезда на Руднянском, Краснинском, Ельнинском и Вяземском направлениях, из них 4 – в областном центре. В ходе работ будет проведена асфальтировка проезжей части, находящейся в зоне обслуживания ОАО «РЖД». На железнодорожном переезде, расположенном на 304 км перегона Стодолище – Энгельгардтовская, запланирован капитальный ремонт с заменой  резинокордового

Актуальные темы

Лента новостей
Концерты, митинги и праздничные программы пройдут в Брянске
Общество
Брянский губернатор посетил пограничные подразделения
Происшествия
Пассажир погиб в аварии в Навлинском районе
Общество
Брянская администрации предупредила об ответственности за незаконную торговлю
Происшествия
Три человека пострадали в аварии около стоянки отряда Виноградова

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ростелеком» подвел итоги четвертого сезона проекта «IT-семья» в Брянске
«Ростелеком» подвел итоги четвертого сезона проекта «IT-семья» в Брянске

«Ростелеком» совместно с Компьютерной Академией TOP провел финальное занятие для четвертого потока слушателей образовательного проекта «IT-семья» в Брянске. В течение 10 уроков пятеро представителей старшего поколения вместе с внуками осваивали азы работы на компьютере. Команды узнали принципы безопасной работы в интернете, возможности браузеров, социальных сетей, образовательных и развлекательных ресурсов, научились делать онлайн-покупки и пользоваться порталом госуслуг.

Телемост с ветеранами-железнодорожниками провели на МЖД
Телемост с ветеранами-железнодорожниками провели на МЖД

В преддверии 9 Мая на Московской железной дороге прошел телемост начальника Московской железной дороги Валерия Танаева  с ветеранами Великой Отечественной войны из Москвы, Подмосковья, Смоленской, Тульской, Брянской, Рязанской, Орловской областей, которые в разное время трудились на МЖД.

В Брянскэнерго поздравили ветеранов – бывших работников энергетической отрасли с Днем Победы
В Брянскэнерго поздравили ветеранов – бывших работников энергетической отрасли с Днем Победы

Накануне 9 Мая и.о. заместителя генерального директора − директора филиала ПАО «Россети Центр» − «Брянскэнерго», и. о. генерального директора ООО «Брянскэлектро» Федор Капшуков и представители Совета молодежи посетили ветеранов Великой Отечественной войны – бывших работников электросетевого комплекса региона.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%
Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%

Россельхозбанк возобновил прием заявок на потребительский кредит на благоустройство домовладений в сельской местности с льготной процентной ставкой от 3,25%. Программа запущена вновь после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.