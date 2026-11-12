Более 438 млн рублей направлено на модернизация коммунальной инфраструктуры Брянщины

2026, 12 ноября 11:46

Более 438 млн рублей направлено на модернизация коммунальной инфраструктуры Брянщины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На модернизацию коммунальной инфраструктуры в Брянской области направлено более 438 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. На эти деньги строят, реконструируют и капитально ремонтируют 28 объектов в Брянске, Клинцах, Новозыбковском городском округе, Жуковском муниципальном округе, Клетнянском, Погарском, Почепском, Севском городских поселениях, в Злынковском, Мглинском, Трубчевском, Климовском, Красногорском и Гордеевском муниципальных районах. В 2026 году в эксплуатацию введут более 62 километров сетей водоснабжения и 2,5 километров сетей теплоснабжения, а также артезианские скважины, насосные станции и водонапорные башни.