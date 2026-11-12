Врио замгубернатора Брянской области встретился чемпионкой России по боксу

2026, 12 ноября 10:19

Врио замгубернатора Брянской области встретился чемпионкой России по боксу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

10 ноября временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Брянской области Андрея Фроленкова встретился с двукратной чемпионкой России по боксу Еленой Бабичевой, а также её тренером Сергеем Акимченковым. Спортсменка подтвердила свой титул в октябре на соревнованиях в Москве.

Андрей Фроленков поздравил Елену Бабичеву с высокими спортивными достижениями. Также они обсудили перспективы развития бокса в регионе, меры поддержки спортсменов и тренеров, обновление материально-технической базы спортшкол.