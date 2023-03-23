Более 50 тысяч тонн молока произвели на брянском предприятии
За год на брянском заводе-колхозе «Прогресс» произвели более 50 тысяч тонн молока. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
В Клинцовском районе племенной завод- колхоз «Прогресс» занимается разведением крупного рогатого скота голштинской породы. Поголовье составляет 2 015 голов, в том числе 680 – дойного стада.
В прошлом году валовое производство молока на производстве составило более 50 тысяч тонн. А надой на одну корову – 7 800 кг. Этот показатель на 198 кг больше, чем годом ранее.
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