По Брянским дворам разгуливают коровы и овцы

В Брянске недалеко от Камвольного комбината замечены животные, которые лакомятся растительностью с клумб.

Об этом сообщают наши коллеги с «Брянская губерния»

Предполагается, что кочующие травоядные пришли с соседнего села Чайковичи. Необычное происшествие вызвало интерес у жителей домов. Они вышли фотографировать гостей. Но животные испугались популярности и разбежались. Их дальнейшее нахождение неизвестно.

К слову, о том, что животные разгуливают по Брянску уже не раз обсуждали в соцсетях. Совсем недавно у озера Орлик паслись коровы. А в прошлом году жители Володарского района неоднократно встречали у мусорных контейнеров лошадей