Брянцы купили на ярмарке выходного дня 91 тонну картофеля

По данным мэрии, его цена не превышала 35 рублей за килограмм.

В Брянске подвели итоги очередной ярмарки выходного дня. В минувшую субботу на четырех торговых площадках горожане приобрели 112,7 тонны овощей и фруктов.

Так, жители Брянска купили 91 тонну картофеля, 6,5 тонны яблок, 5,2 тонны лука, по 3 тонны моркови и капусты и более 2 тонн свеклы.

По данным городской администрации, стоимость картофеля на ярмарке составила 20-35 рублей за килограмм, моркови и свеклы – 25-35 рублей за килограмм, капусты – 30-35 рублей за килограмм, лука – 20-40 рублей за килограмм, яблок – 40-80 рублей за килограмм, томатов – 50-80 рублей за килограмм.

В минувшую субботу в ярмарке приняли участие 122 сельхозтоваропроизводителя из 21 района Брянской области.