Брянщина получит 292 млн рублей на производство овощей

Брянская область получит субсидию в 292 млн рублей на увеличение производство овощей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Минсельхоз России начал реализацию федерального проекта по стимулированию производства картофеля и овощей. На него направят 5 млрд рублей. Это сумма в два раза больше, чем в прошлом.
Брянская область получит субсидию 292 млн рублей. Деньги направят крупным предприятия и малым формам хозяйствования. Также в регионе сохранят и погектарную поддержку для фермеров. Также деньги получат личные подсобные хозяйства, применяющих специальный налоговый режим при торговле
А с 2024 года в рамках федпроекта увеличат возмещение затрат на создание и модернизацию овоще- и картофелехранилищ. Компенсация вырастет до 25%.
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