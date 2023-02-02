Брянщина получит 292 млн рублей на производство овощей

Брянская область получит субсидию в 292 млн рублей на увеличение производство овощей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Минсельхоз России начал реализацию федерального проекта по стимулированию производства картофеля и овощей. На него направят 5 млрд рублей. Это сумма в два раза больше, чем в прошлом.

Брянская область получит субсидию 292 млн рублей. Деньги направят крупным предприятия и малым формам хозяйствования. Также в регионе сохранят и погектарную поддержку для фермеров. Также деньги получат личные подсобные хозяйства, применяющих специальный налоговый режим при торговле

А с 2024 года в рамках федпроекта увеличат возмещение затрат на создание и модернизацию овоще- и картофелехранилищ. Компенсация вырастет до 25%.